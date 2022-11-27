«Когда он уже заткнется?»: американский ведущий Карлсон набросился на Зеленского

Фото: president.gov.ua

Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за постоянное выспрашивание денег у Соединенных Штатов.

Он считает, что из-за помощи Украине экономика США «идет на дно». Карлсон отметил, что Америка уже выделила Киеву свыше 90 миллиардов долларов, что в два больше, чем Штаты тратили ежегодно в Афганистане.

— Но Зеленскому этого все равно мало. Он не просит деньги у американского Конгресса. Он требует их, — возмутился ведущий.

В качестве примеров он показал несколько отрывков из видеообращений украинского лидера.

— Вы знаете этого парня? Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги. Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется? — заявил Карлсон.

Финансы США рухнули на всех уровнях управления всего за одно поколение. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 ноября в журнале The American Thinker. В материале также упоминается финансовая ситуация, которая ожидает Нью-Йорк в 2023 году.