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TAC: Финансовый баланс США рухнул на всех уровнях управления за одно поколение

Араз Салехов
В мире
TAC: Финансовый баланс США рухнул на всех уровнях управления за одно поколение
Фото: Pixabay

Финансы Соединенных Штатов Америки рухнули на всех уровнях управления всего за одно поколение. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The American Thinker.

— На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад, и ситуация постоянно ухудшается. У «синих» штатов дела идут хуже, чем у «красных» (синий — цвет демократов, красный — республиканцев — прим. «ВМ»), а у крупных «синих» городов — хуже некуда, — говорится в публикации.

В материале также упоминается финансовая ситуация, которая ожидает Нью-Йорк в 2023 году. Так, в следующем финансовом году город соберет 73,3 миллиарда долларов налогов и потратит 101,1 миллиарда. Город получает дотации от штата на 16,8 миллиарда долларов и еще 9,3 миллиарда долларов от американского Минфина. Автор публикации отметил, что без дотаций город станет банкротом, сообщает РИА Новости.

Также «Вечерняя Москва» решила выяснить, чем выборы в Конгресс обернутся для Джо Байдена и Украины. По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктора исторических наук Юрия Рогулева, американцы не хотят идти на переговоры по Украине, так как ожидают поражения России. Однако эта позиция может измениться после того, как Конгресс станет республиканским.

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