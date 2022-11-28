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В США раскрыли мошеннические схемы и махинации Зеленского

Евгений Белоусов
В мире
В США раскрыли мошеннические схемы и махинации Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и украинские чиновники присваивают себе деньги, которые выделяются западными странами на помощь Киеву. Такое мнение высказал в понедельник, 28 ноября, обозреватель Тодд Вуд в эфире телеканала Fox News.

— На Украине существует команда по отмыванию денег. Мы оценили, что только 30 процентов от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели, — рассказал он.

По словам Вуда, часть этих средств утекает за границу и оседает на офшорных счетах. Украинские чиновники активно покупают недвижимость за рубежом, поэтому их устраивает нынешнее развитие событий. Украинские чиновники и сам Зеленский не хотят мирного урегулирования конфликта, ведь тогда прекратится вливание денег, заключил обозреватель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины в конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако необходимо увеличить объем помощи Киеву. По его мнению, это позволит украинскому народу отстоять свое право на самооборону.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются. Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».

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