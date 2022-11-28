«Худшее — впереди»: британский журналист Тисдалл предсказал последствия помощи Киеву

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Страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. Такое мнение высказал обозреватель издания Guardian Саймон Тисдалл.

Он заявил, что на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис», который бросит вызов каждому члену Европейского союза. Во многих европейских городах люди протестуют против антироссийских санкций. Негативные последствия конфликта на Украине начинают сказываться на западных странах, поэтому Украина может лишиться поддержки.

— А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима еще впереди, — предупредил журналист.

Тисдалл отметил, что темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются. Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».

По словам обозревателя, западное общественное мнение «притупилось» из-за отсутствия планов по урегулированию ситуации.

— В отсутствие мирных переговоров или какого-либо улучшения ситуации усталость от конфликта на Украине переходит в апатию, — сказано в публикации.

Рассуждая о позиции Соединенных Штатов, журналист пришел к выводу, что помощь Украине могут снизить, когда республиканцы займут места в Конгрессе в январе.

27 ноября Министерство обороны Великобритании передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Количество ракет и сроки доставки вооружения не уточняются.