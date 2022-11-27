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Минобороны Британии подтвердило отправку ракет Brimstone-2 на Украину

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны Британии подтвердило отправку ракет Brimstone-2 на Украину
Фото: Pixabay

Министерство обороны Великобритании передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные ракеты Brimstone-2. Об этом сообщили в пресс-службе британского оборонного ведомства в воскресенье, 27 ноября.

— В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 украинским вооруженным силам, — говорится в сообщении.

Количество ракет и сроки доставки вооружения не уточняются, передает РИА Новости.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Вечерней Москве», что за оружие Brimstone-2 и как ему будет противодействовать российская армия. По его словам, ВСУ, скорее всего, будут использовать такое вооружение, как ракеты «земля — земля». Такие ракеты по функционалу будут напоминать системы залпового огня — упрощенную версию американской HIMARS.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 400 миллионов долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, новый пакет военной поддержки будет включать в себя боеприпасы и средства ПВО.

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