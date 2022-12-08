Лицо с обложки хочет оправдать ожидания: зачем Зеленский заговорил о сроках окончания конфликта на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории восточноевропейского государства закончится в следующем году. Таким мнением он поделился в комментарии для издания Politico. На чем основаны данные прогнозы украинского лидера и могут ли они сбыться, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

По словам специалиста, несмотря на слова украинского президента, в данный момент перспектива российско-украинских переговоров видится довольно туманной.

— Я думаю, эти прогнозы основаны на разговорах, которые сейчас ведут западные политики. Байден, Макрон, Шольц осторожно говорят о переговорах. Вопрос в том, на каких условиях может завершиться специальная военная операция. Зеленский и его помощники говорят о выводе войск, репарациях, суде и теперь появилось новое требование — отобрать у России ядерное оружие. Какие переговоры могут быть на таких условиях? Но у них расчет по-прежнему на давление со стороны США и НАТО, что Украина победит, — считает собеседник «ВМ».

Зеленского признали Человеком года, поставили на обложку Time, и он хочет оправдать ожидания этих людей, доказывая, что он готов к завершению конфликта, объяснил политолог.

При этом некоторые изменения в словах западных политиков все-таки прослеживаются, заметил Светов. Так, генеральный секретарь НАТО Столтенберг заговорил о возможности победы России и поражении Украины.

По мнению специалиста, Россия в состоянии достичь поставленных задач без переговоров.

— Моя позиция заключается в том, что России не нужны никакие переговоры в этом процессе. Не для того мы сделали такую непопулярную акцию, как частичная мобилизация, и не для того военная промышленность работает в три смены. Вступать в переговоры с Зеленским, понимая, чего от нас требуют, — значит, фактически отказаться от тех целей, ради которых мы начинали спецоперацию. Сейчас та же Меркель сказала, что все военные конфликты завершаются за столом переговоров, но не всегда так бывает. Вторая мировая война закончилась за столом капитуляции. Германская делегация была приглашена только подписать капитуляцию — дальше переговоры вели другие стороны, — подчеркнул Светов.

Закончится ли операция в следующем году — зависит от российских военных, подчеркнул специалист. Военные, которые ранее занимали высокие посты, полагают, что к середине следующего года будет понятен исход операции. Они считают, что это будет победа России, заключил политолог.