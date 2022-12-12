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Зеленский признал, что Украине придется тяжело без поддержки США

Евгений Белоусов
В мире
Зеленский признал, что Украине придется тяжело без поддержки США
Фото: president.gov.ua

Украине придется очень тяжело в случае прекращения поддержки со стороны США. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

— Если изменится климат в политике, в Конгрессе, это может очень сильно повлиять на помощь Украине, — заметил он.

Именно поэтому, добавил украинский лидер, Киев сейчас внимательно следит за настроениями в Вашингтоне. От помощи США также зависит и исход текущего украинского конфликта, подчеркнул Зеленский в интервью американскому телеведущему Дэвиду Леттерману для стримингового сервиса Netflix.

До этого глава Украины заявил, что скоординировал позиции с президентом США Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита «Большой семерки». В ходе телефонных переговоров обсуждались взаимодействие в оборонной сфере, противовоздушная оборона, защита инфраструктуры, артиллерия и вопросы энергетики.

Американский лидер в свою очередь рассказал о приоритетах Вашингтона по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Также президент США поприветствовал заявление украинского визави о готовности к «справедливому миру», который будет основан на «фундаментальных принципах» устава ООН.

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