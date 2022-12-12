Зеленский скоординировал позиции с Байденом в преддверии онлайн-саммита G7

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 декабря, заявил, что скоординировал позиции с американским коллегой Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита «Большой семерки», в котором киевские власти примут участие.

Украинский лидер пояснил, что говорил с визави из Соединенных Штатов «только что». По его словам, разговор состоялся предметный и полезный. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на одной из страниц в социальных сетях.

По словам Зеленского, Джо Байден заявил, что предложенная Киевом «формула мира» воспринимается западными странами позитивно. Также в ходе телефонных переговоров обсуждалось взаимодействие в оборонной сфере, противовоздушная оборона, защита инфраструктуры, артиллерия и вопросы энергетики, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что Байден призвал Зеленского смириться с потерей Крыма и начать вести переговоры по мирному урегулированию ситуации с Москвой. Несмотря на заявления Белого дома, согласно которым украинское руководство само должно решать свою судьбу, ситуация складывается не в пользу Киева.