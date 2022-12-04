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Time: Байден призвал Киев смириться с потерей Крыма и начать диалог с Москвой

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Time: Байден призвал Киев смириться с потерей Крыма и начать диалог с Москвой
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден призвал президента Украины Владимира Зеленского смириться с потерей Крыма и начать вести переговоры по мирному урегулированию ситуации с Москвой. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил в статье для журнала Time сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе.

— Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным, — написал он.

По словам Иоффе, на данный момент Запад пытается сдерживать Киев от дальнейшей эскалации конфликта. Это необходимо для исключения возможности втянуть западный партнеров Украины в прямое столкновение с Россией.

Несмотря на заявления Белого дома, согласно которым украинское руководство само должно решать свою судьбу, ситуация складывается не пользу Киева. В связи с этим ему придется идти на компромиссы, которые включают в себя прекращение полемики вокруг Крыма, передает РИА Новости.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия одержит военную победу над Украиной летом следующего года. Однако до этого времени переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта не сдвинется с места.

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