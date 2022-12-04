В США заявили, что Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года

Фото: Минобороны РФ

Россия одержит военную победу над Украиной летом следующего года, на данный момент российская армия непобедима. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил американскому журналисту Эндрю Наполитано офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы, — сказал он.

По словам Риттера, до этого времени переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта не сдвинется с места. Однако к концу лета президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит определиться с дальнейшими действиями, что и станет началом переговоров, передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему решение о завершении СВО может быть принято Россией совместно с США, а не Украиной, и насколько реальны сейчас переговоры Москвы и Вашингтона. Эксперт убежден, что конфликт должен закончиться только победой России.