«Нам навяжут какую-нибудь фигню»: могут ли переговоры России и США завершить конфликт на Украине

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Президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным. Однако, по словам Байдена, они могут состояться только в том случае, если российский лидер готов обсудить завершение украинского конфликта. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему решение о завершении СВО может быть принято Россией совместно с США, а не Украиной, и насколько реальны сейчас переговоры Москвы и Вашингтона.

По словам эксперта, завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Украины.

— Я думаю, что заявление Байдена — это продолжение той встречи, которая была проведена главой ЦРУ Уильямом Бернсом с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Американцы пытались всех убедить, что там шел разговор только о каналах связи и о предупреждении ядерного нападения, а тема Украины не затрагивалась. Они же все время подчеркивали, что США не будут обсуждать Украину без присутствия представителей страны. Но, видимо, разговоры все-таки были, которые вывели истину, давно понятную всем окружающим. Завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США. За этим конфликтом с украинской стороны стоят именно американцы, — рассказал Светов.

Политолог отметил, что американское руководство прислушалось к словам высокопоставленных военных из США, которые заявляли о необходимости прекратить военные действия на Украине:

— Всем западным странам сейчас хочется выступать миротворцами. Первым заговорил о том, что необходимо остановить военные действия и договариваться о перемирии, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Политики наконец-то начали прислушиваться к словам высокопоставленных военных.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны. Однако они могут состояться только при условии, что на них не будет президента Украины Владимира Зеленского.

— Теперь важны детали этих переговоров. У Джо Байдена была возможность встретиться с Владимиром Путиным на Бали. Президент России полетел бы туда, если бы была договоренность о такой встрече. Однако американцы встали в позу, и ради того, чтобы доказать изоляцию России в мире, они отказались. На данный момент нужно выяснить, где и как могут пройти эти переговоры. Я не исключаю, что Байден потащит на эту встречу Зеленского. Владимир Путин не будет общаться на таких условиях, — уверен Светов.

Тем не менее политолог убежден, что конфликт на Украине должен закончиться только победой России, а не переговорами с США:

— Иначе нам опять навяжут какую-нибудь фигню, как это было во время Минских соглашений. Конфликт просто будет заморожен на какое-то время. А существование агрессивных настроений в сторону России продолжится.