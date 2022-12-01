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«Я готов поговорить»: Байден назвал условия для переговоров с Путиным

Евгений Белоусов
В мире
«Я готов поговорить»: Байден назвал условия для переговоров с Путиным
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако для этого необходимы определенные условия.

— Господин Путин, здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, — объявил американский президент.

Переговоры могут состояться только в том случае, подчеркнул Байден, если российский лидер готов говорить о завершении украинского конфликта, передает РИА Новости.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, президент этой страны Владимир Зеленский окажется в сложной ситуации, так как у него отсутствуют веские причины начать договариваться с Россией. При этом такие переговоры смогут состояться, а Украина постарается подать их как свою победу.

19 ноября Белый дом обвинил российские власти в отказе от переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям. В начале ноября президент США Джо Байден распорядился добиваться улучшения условий содержания осужденной в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Джо Байден Владимир Путин Переговоры
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