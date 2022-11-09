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Байден поручил добиваться улучшения условий содержания Грайнер

Полина Долганова
В мире
Байден поручил добиваться улучшения условий содержания Грайнер
Фото: whitehouse

Американский лидер Джо Байден распорядился добиваться улучшения условий содержания баскетболистки из США Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

— В то время как администрация неустанно работает над ее вызволением, президент велел администрации добиваться от ее российских тюремщиков улучшения обращения с ней и условий, с которыми она может столкнуться в исправительной колонии, — цитирует заявление пресс-секретаря американской администрации РИА Новости.

В начале августа в США уже заявляли, что готовы на «экстраординарные» меры для обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что российским властям было сделано «существенное» предложение и администрация Штатов настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. В начале июля Химкинский городской суд Московской области начал рассматривать по существу дело спортсменки. Свою вину в содеянном она полностью признала.

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