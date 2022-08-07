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В США заявили, что готовы на «экстраординарные» меры для обмена Грайнер

Юлия Курганова
В мире
В США заявили, что готовы на «экстраординарные» меры для обмена Грайнер
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Соединенные Штаты готовы пойти на «экстраординарные» меры для освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заявила, что российским властям было сделано «существенное» предложение, и администрация Штатов настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.

— Что касается Бриттни Грайнер, то мы намерены принять экстраординарные меры, чтобы она вернулась домой. Мы сделали существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог, — сказала Жан-Пьер в субботу, 6 августа, на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе, передает РИА Новости.

Сделка, по задумкам Америки, должна привести к возвращению в США Грайнер, которая приговорена к девяти годам тюрьмы, и еще одного гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. Что предлагается Москве взамен, в Вашингтоне не уточняют. По информации СМИ, речь идет об освобождении бизнесмена Виктора Бута, который осужден в Штатах за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Он не признает своей вины.

5 августа Вашингтон призвал Москву принять предложение по обмену заключенными. Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы РФ приняла «субстантивное предложение» по обмену заключенными, и нацелены продолжать дипломатию по этому вопросу в непубличном формате.

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