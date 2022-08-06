Вашингтон призвал Москву принять предложение по обмену заключенными

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Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы РФ приняла «субстантивное предложение» по обмену заключенными, и нацелены продолжать дипломатию по этому вопросу в непубличном формате, заявила в пятницу, 5 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Мы намерены продолжать призывать Россию принять субстантивное предложение, которое мы выдвинули перед ней, — цитирует официального представителя американской администрации РИА Новости. Так она выразилась в ходе регулярного брифинга.

По информации американской прессы, Вашингтон предлагает Москве обменять Пола Уилана и Бриттни Грайнер на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призвал американских коллег к «тихой дипломатии», а не к публичному обсуждению.

Накануне Жан-Пьер заявила, что Вашингтон заинтересован в «добросовестном» диалоге с РФ, чтобы как можно скорее вызволить баскетболистку, которую судят за контрабанду наркотических веществ, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж.