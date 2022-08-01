В Белом доме заявили, что недовольны контрпредложением РФ по обмену заключенными

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Соединенные Штаты получили от России встречное предложение относительно обмена заключенными, однако не считают его серьезным, заявила в понедельник, 1 августа, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В американской администрации отказались раскрыть детали обсуждаемой сделки, но, по данным местной прессы, американцы готовы отдать Виктора Бута за Бриттни Грайнер и Пола Уилана, однако Москва якобы затребовала еще одного соотечественника, пишет РИА Новости. Белый дом не считает такое контрпредложение серьезным.

Жан-Пьер добавила, что Вашингтон заинтересован в «добросовестном» диалоге с РФ, чтобы как можно скорее вызволить баскетболистку, которую судят за контрабанду наркотических веществ, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж.

Бут находится в заключении с 2008 года, осужден в Соединенных Штатах за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. При этом он сам настаивает на собственной невиновности.

В конце июля депутат Государственной думы Олег Морозов заявил, что необходимо использовать любую возможность для освобождения российского гражданина Виктора Бута из-под стражи в США.