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Белый дом обвинил РФ в отказе от переговоров об обмене заключенными

Юлия Курганова
В мире
Белый дом обвинил РФ в отказе от переговоров об обмене заключенными
Фото: whitehouse

Белый дом обвинил российские власти в отказе от переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям. Об этом заявила в пятницу, 18 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли. За последние месяцы они не стали это серьезно обсуждать через установленные каналы или любые другие каналы, — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о переговорах Соединенных Штатов и РФ по обмену осужденными, передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден распорядился добиваться улучшения условий содержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Об этом 9 ноября сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В начале августа в Америке уже заявляли, что готовы на «экстраординарные» меры для обмена Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков. Жан-Пьер заявила, что российским властям было сделано «существенное» предложение и администрация Штатов настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.

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