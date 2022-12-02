Блинкен заявил о желании Байдена избежать эскалации конфликта на Украине

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Президент США Джо Байден не хочет усиления конфликта на Украина и войны с Россией. Об этом в пятницу, 2 ноября, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2.

— Мы поддерживаем контакты с Россией, потому что сохраняются серьезные моменты, которые необходимо обсуждать, — отметил он.

По словам Блинкена, в США опасаются, что Россия применит ядерное оружие во время конфликта на Украине. Джо Байден также хочет избежать эскалации конфликта и войны с Россией, особенно третьей мировой войны, заключил госсекретарь США.

Накануне американский лидер заявил, что готов к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным. При этом диалог состоится, если российский лидер готов говорить о завершении украинского конфликта.

До этого Элизабет Руд заявила, что у глав ЦРУ и СВР Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина имеется канал для управления ядерными рисками. В настоящее время Россия и США не планируют проводить переговоры по данному вопросу.