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Американский дипломат рассказала о канале связи США и России для управления ядерными рисками

Лейла Алиева
В мире
Американский дипломат рассказала о канале связи США и России для управления ядерными рисками
Фото: Unsplash

У глав ЦРУ и СВР Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина имеется канал для управления ядерными рисками. Об этом заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в понедельник, 28 ноября.

— У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал, — рассказала она.

По словам Руд, в настоящее время Россия и США не планируют проводить переговоры по данному вопросу, передает РИА Новости.

Переговоры между США и Россией состоялись 14 ноября в Анкаре. По данным телеканала CNN, Бернс не поднимал в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования украинского конфликта.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что на встрече директора ЦРУ Бернса и главы СВР России Нарышкина обсуждались вопросы безопасности обеих стран.

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