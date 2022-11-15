В Белом доме рассказали о целях встречи Бернса и Нарышкина

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На встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина обсуждались вопросы безопасности обеих стран. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

— Главной целью было обсудить вопросы вокруг стратегической стабильности, — сказал чиновник.

Встречу, как уточнил он, организовали ради поддержания диалога с Россией. Однако сами переговоры были скорее рутинными, передает слова Кирби Bloomberg.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Анкаре 14 ноября состоялись переговоры Бернса и Нарышкина. Он отметил, что инициатива переговоров принадлежала американской стороне.

Телеканал CNN сообщил, что на встрече обсуждались риски применения Россией ядерного оружия и вопросы относительно задержанных в РФ граждан США. При этом глава ЦРУ не поднимал в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования конфликта на Украине.