CNN: Глава ЦРУ Бернс проводит встречу с директором СВР Нарышкиным в Анкаре

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Глава ЦРУ Уильям Бернс встречается в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает телеканал CNN.

Согласно имеющимся у телеканала данным, на встрече будут обсуждаться риски применения Россией ядерного оружия и вопросы относительно задержанных в РФ граждан США. Однако Бернс не будет поднимать в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования украинского конфликта, уточняет CNN.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден распорядился добиваться улучшения условий содержания баскетболистки из США Бриттни Грайнер, которая была приговорена к девяти годам колонии в России.

В начале августа в США уже заявляли, что готовы на «экстраординарные» меры для Грайнер. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что российским властям было сделано «существенное» предложение и администрация Штатов настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.

Суд арестовал Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. В начале июля Химкинский городской суд Московской области начал рассматривать по существу дело спортсменки. Свою вину в содеянном она полностью признала.