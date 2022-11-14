Песков подтвердил, что в Анкаре прошли переговоры глав ЦРУ и СВР

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России подтвердил, что в Анкаре 14 ноября прошли переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

— Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны, — заявил он.

Однако детали и темы разговора официальный представитель Кремля не раскрыл, передает ТАСС.

Телеканал CNN сообщил, что на встрече обсуждались риски применения Россией ядерного оружия и вопросы относительно задержанных в РФ граждан США. Однако Бернс не собирался поднимать в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования украинского конфликта.

Недавно автор Asia Times Леонард Гудман заявил, что американские производители оружия провоцировали эскалацию конфликта на Украине и противостояние с Россией, чтобы оправдать продажи вооружения.

«Вечерняя Москва» выясняла, можно ли нейтрализовать ядерное оружие. По словам военного эксперта Вячеслава Дандыкина, остановить ядерное оружие можно с помощью превентивного удара, который позволит нейтрализовать атаку противника и незамедлительно нанести ответный удар.