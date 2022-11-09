«Страшна ударная волна»: военный эксперт рассказал, можно ли нейтрализовать ядерное оружие

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США разрабатывают средства по нейтрализации ядерного оружия. Существуют ли меры, которые способны справиться с подобной задачей, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт Вячеслав Дандыкин.

По словам собеседника «ВМ», остановить ядерное оружие можно с помощью превентивного удара, который позволит нейтрализовать атаку противника и незамедлительно нанести ответный удар.

Специалист отметил, что при уничтожении ядерного устройства нужно учитывать два важных фактора — радиус поражения и отдаленность от поверхности земли:

— Вообще страшна не столько ядерная бомба, сколько ее ударная волна, поэтому очень важно избавиться от устройства, когда оно еще в высоких слоях атмосферы. В космическом вакууме взрыва произойти не может. Если не удалось перехватить бомбу выше стратосферы, то можно в атмосфере. Однако возможны последствия в виде радиационного заражения населенных пунктов.

Военный эксперт объяснил, что раньше боеголовку можно было уничтожить на подступах в двух случаях: в атмосфере — при ближнем перехвате, и в космосе — при дальнем:

— Но на одну ядерную ракету приходилось тратить не менее пяти противоракет, — уточнил специалист. — Правда, постепенно несущие системы совершенствовались и усложнялись. Например, один заряд уже содержал несколько основных и ложных снарядов.

В России еще со времен Второй мировой войны сохранилась система «Периметр», обеспечивающая безопасность уже только своим существованием, сообщил Дандыкин:

— Суть в том, что при реальной угрозе противник получит мгновенный ответный ядерный удар. Именно так работает система «Периметр».

По словам спикера, для предотвращения ядерного удара у американцев должны быть средства, превосходящие по своей мощности российский «Периметр», или хотя бы ракетные комплексы, оснащенные управляемым боевым блоком по аналогии с «Авангардом». Однако пока у США комплексов такого уровня нет, а на разработку и тестирование уйдут годы.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что даже если НАТО захочет атаковать российскую территорию, ответный удар молниеносной ядерной силы придет за несколько минут. К тому же отразить его фактически невозможно, заключил Дандыкин.