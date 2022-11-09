Журнал Минобороны «Военная мысль»: США создают средства нейтрализации ядерного оружия РФ

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В Соединенных Штатах создаются средства нейтрализации российского ядерного оружия. Предполагается, что подобные инструменты будут способны поразить значительную часть потенциала России — до принятия ее руководством решения на ответно-встречный удар.

Как пишет российский журнал «Военная мысль», издаваемый Министерством обороны РФ для военачальников, Вашингтон в стремлении сохранить мировое лидерство пытаются сдерживать Москву в области ядерных и неядерных вооружений.

По информации авторов материала, традиционная теория сдерживания была заменена для Соединенных Штатов и государств-членов Североатлантического альянса на теорию «упреждающих силовых действий».

Аналитики сделали выводы, что подобные действия западных стран могут оказать негативное влияние на национальную безопасность России, а от руководства государства потребуется активное противодействие складывающимся угрозам, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 7 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы уменьшить риски применения ядерного оружия.