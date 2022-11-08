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Салливан сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации

Юлия Курганова
В мире
Салливан сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации
Фото: Zuma \ TASS

Соединенные Штаты в недавнем прошлом контактировали с Россией, чтобы уменьшить риски применения ядерного оружия. Об этом сообщил в понедельник, 7 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Так он прокомментировал недавнюю статью издания Wall Street Journal, в которой сообщалось, что он в последние месяцы провел конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

— Была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, которые были нацелены на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести Москве последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились данные контакты, чтобы их защитить, — заявил советник американского президента по нацбезопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию издания The Wall Street Journal, где говорится о конфиденциальных переговорах Салливана с представителями российской власти.

В США активно изучают дальнейшие намерения РФ в отношении Украины, поэтому и проводят переговоры с российской стороной. Подобный подход Америка применяет не впервые, поэтому пока нельзя говорить о желании Соединенных Штатов завершить украинский конфликт. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов, комментируя сообщения СМИ о конфиденциальных переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с российскими представителями.

СМИ Россия США Переговоры Ядерное оружие
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