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WSJ: Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по ситуации на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WSJ: Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по ситуации на Украине
Фото: ТАСС

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы имел конфиденциальные контакты с секретарем Совета Безопасности Рф Николаем Патрушевым и помощником российского президента Юрием Ушаковым. Они обсуждали недопустимость использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей властей США.

По данным источников, цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование конфликта на Украине.

Издание не уточнило, когда именно были контакты и сколько их было.

Также сообщается, что Салливан призывал Украину послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с РФ.

В Белом доме подтвердили, что Джейк Салливан 4 ноября посетил Киев, где встретился с представителями украинского руководства. Он пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими членами руководства страны.

Украина СМИ Чиновники Юрий Ушаков Николай Патрушев
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