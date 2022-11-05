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Белый дом: Советник Байдена по нацбезопасности посетил Киев

Егор Провоторов
В мире
Белый дом: Советник Байдена по нацбезопасности посетил Киев
Фото: Unsplash

В Белом доме подтвердили, что советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 4 ноября, посетил Киев, где встретился с представителями украинского руководства.

По информации пресс-службы американской администрации, чиновник встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и другими членами руководства страны.

Целью визита было «подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета», сообщили в Белом доме по итогам его визита.

По информации РИА Новости, Салливан проинформировал официальный Киев о новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, а также подтвердил намерение Вашингтона продолжать оказывать украинской стороне гуманитарную и экономическую поддержку.

Накануне член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что в случае, если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в США, то помощь Украине предоставляться не будет.

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