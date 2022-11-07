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Песков отказался комментировать материал WSJ о переговорах Салливана с РФ по Украине

Георгий Соланович
В мире
Песков отказался комментировать материал WSJ о переговорах Салливана с РФ по Украине
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать материал The Wall Street Journal, в котором говорится, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником российского президента Юрием Ушаковым по Украине.

По словам Пескова, западная пресса часто публикует недостоверную информацию.

— Нам нечего сказать по этой публикации. Много «уток» публикуют англосаксонские газеты. Здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом, — сказал представитель Кремля в понедельник. Его слова передает Интерфакс.

О переговорах Салливана с РФ WSJ сообщила накануне. По данным источников, цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование конфликта на Украине. При этом издание не уточнило, когда именно были контакты и сколько их было.

До этого в Белом доме заявили, что Джейк Салливан 4 ноября посетил Киев, где встретился с представителями украинского руководства.

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