Челночная дипломатия: готовы ли США к деэскалации российско-украинского конфликта

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В Америке активно изучают дальнейшие намерения России в отношении Украины, поэтому и проводят переговоры с российской стороной. Подобный подход США применяют не впервые, поэтому пока нельзя говорить о желании США завершить украинский конфликт. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов, комментируя сообщения СМИ о конфиденциальных переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с российскими представителями.

Эксперт подчеркнул, что переговоры с Россией Америка использует с целью получения собственной выгоды от украинского кризиса.

— Это просто прощупывание ситуации. Салливан относится к числу доверенных лиц Байдена, он с Байденом многие годы. В то время, когда Байден был вице-президентом, Салливан был его советником и участвовал в тех проектах по Украине, в которых был завязан Байден. Поэтому он знает украинских политиков, — объяснил политолог.

Одна из особенностей американской политики — челночная дипломатия, отметил собеседник «ВМ». Такой подход заключается в том, что какой-то человек циркулирует между конфликтующими сторонами и выясняет обстановку. В качестве примера Светов привел конфликт между Израилем и Египтом, во время которого американские политики много ездили, общались с воюющими сторонами и смогли добиться соглашения стран.

В отношении России подобный подход тоже применялся, уточнил специалист.

— Вспомните, как во времена Трампа его советники ездили в Москву и зондировали почву. Салливан поехал в Киев, переговорил с Украиной, выяснял, чего они хотят. Потом они начали переговоры с Москвой, чтобы понять, что и как мы намереваемся делать. Если учесть, что наш министр обороны Сергей Шойгу дважды разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином, то явно происходит зондирование позиций, — подчеркнул политолог.

По мнению специалиста, пока американцы только выясняют обстановку, поэтому не нужно надеяться, что эти переговоры окажут какое-то значительное влияние на ситуацию. Очень многое будет зависеть от результатов завтрашних выборов. Если демократы проиграют эти выборы, им надо будет вносить коррективы в свою политику, чтобы в 2024 году не проиграть уже на президентских выборах, уверен собеседник «ВМ».

Светов подчеркнул, что американцы по-разному относятся к идее переговоров по Украине.

— В американском истеблишменте есть те, кто хочет переговоров и считает, что американцам нужны деньги на другие проекты. Это прежде всего губернаторы тех штатов США, где нет предприятий оборонного комплекса. Им от этой истории ни горячо, ни холодно, они просто хотят денег. Как губернатор пострадавшего от наводнения штата сказал: «Мне нужно 60 миллиардов долларов, а вы эти деньги отдали Украине». Есть позиции Маска, Экмана, которые считают, что надо решать внутренние проблемы. А есть те, кто очень хорошо зарабатывает, понимая, что наступает пора перевооружений в Европе. И те, кто торгует сжиженным природным газом. Америка — не единая страна, в том числе в элите, — объяснил политолог.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что эти переговоры призваны в том числе убедить инвесторов продолжать давать деньги. В данный момент в США доминирует точка зрения, что затраченные на Украину деньги с лихвой окупают себя, потому что в результате заметно ослабляется Россия. Как только американцы поймут, что затраты на Украину слишком велики, они сразу свернут эту историю. Это во всей красе было продемонстрировано в Афганистане, заметил специалист.

Светов уверен: Россия должна быть открыта к переговорам, но не стоит рассчитывать, что это поможет стабилизировать ситуацию.

— Для одних миссия Салливана призвана добиться чего-то реального, для других — просто показуха. Кто перевесит, мы пока не можем говорить, но не нужно на это рассчитывать. Хотя переговоры мы можем вести, но при этом должны делать свое дело в ходе специальной военной операции. Хотя я не разделяю точку зрения, когда у нас Байдена изображают дурачком. Он политик с огромным опытом, много лет имел дело с советскими и российскими политиками. Спотыкаться-то на сцене он, может, и спотыкается, но уж точно не забыл, как отстаивать интересы США. Этим и занимается Салливан, — заключил политолог.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные переговоры с помощником российского президента Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В рамках переговоров обсуждалась недопустимость применения ядерного оружия и эскалации украинского конфликта. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей властей США.