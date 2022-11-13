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Американские производители оружия провоцировали эскалацию конфликта на Украине и противостояние с Россией, чтобы оправдать продажи вооружения. Об этом сообщил автора Asia Times Леонард Гудман в воскресенье, 13 ноября.

— Изготовители военной техники требуют враждебных отношений с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения, — написал он.

По его словам, производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами в США. Они могут определять внешнюю политику Вашингтона и зачастую требуют враждебных отношений с крупными странами, не обращая внимания на риски.

Ситуация привела к тому, что оружейные производители начали спонсирование демократов. Эскалация конфликта на Украине, как отмечает Гудман, стала «золотой жилой» для американской оружейной промышленности, передает РИА Новости.

До этого американское издание Federalist сообщило, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, при этом тайно призывая сесть за стол переговоров. По мнению автора, Украина бы не существовала как независимое государство, если бы США не финансировали ее в условиях разрушительной инфляции.