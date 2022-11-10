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Federalist: Поставки оружия Украине обернулись ловушкой для США

Лейла Алиева
В мире
Federalist: Поставки оружия Украине обернулись ловушкой для США
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты продолжают оказывать военную поддержку Украине, при этом тайно призывая сесть за стол переговоров. Об этом пишет американское издание Federalist.

— Америка вынуждена тайно умолять Украину. Вашингтон попал в ловушку собственной грандиозной риторики и глупого решения дать Украине миллиарды долларов и современное оружие. Хвост теперь виляет собакой, — говорится в материале.

По мнению автора, Украина бы не существовала как независимое государство, если бы США не финансировать ее в условиях разрушительной инфляции.

Washington Post сообщила, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.

До этого сообщалось, что профильный комитет палаты представителей американского Конгресса внес поправки в собственный проект оборонного бюджета государства на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до одного миллиарда долларов.

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