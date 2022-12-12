Байден назвал укрепление ПВО приоритетом в ситуации на Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал о приоритетах Вашингтона по укреплению противовоздушной обороны Украины, говорится в опубликованном в понедельник, 12 декабря, сообщении Белого дома.

В заявлении говорится, что в воскресном диалоге с Зеленским Байден назвал одним из главных приоритетов на Украине укрепление воздушной обороны восточноевропейской страны «через помощь в безопасности».

Помимо этого, глава Белого дома поприветствовал заявление украинского визави о готовности к «справедливому миру», который будет основан на «фундаментальных принципах» устава ООН, пишет РИА Новости.

До этого Зеленский рассказал, что скоординировал позиции с американским коллегой Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита «Большой семерки», в котором киевские власти примут участие. Украинский лидер назвал диалог полезным и продуктивным.

На прошлой неделе стало известно, что Байден призвал Зеленского смириться с потерей Крыма и начать вести переговоры по мирному урегулированию ситуации с Москвой.