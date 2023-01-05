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«Оружие — это путь к миру»: Столтенберг призвал нарастить поставки вооружений Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Оружие — это путь к миру»: Столтенберг призвал нарастить поставки вооружений Украине
Фото: flickr/nato

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны мира обеспечить Украину дополнительным вооружением, подчеркнув важность подобного решения. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса в четверг, 5 января.

— Оружие — это фактически путь к миру... Прочного мира не будет, если угнетение и тирания победят свободу и демократию, — сказал он.

По словам генсека НАТО, союзникам альянса необходимо вкладывать больше средств в оборону. Помимо этого, им необходимо «устранить зависимость от авторитарных режимов» и вместе отстаивать демократию, передает ТАСС.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», почему НАТО выгоден длительный конфликт на Украине. По его словам, альянс — «инструмент», с помощью которого США оказывают влияние на Европу.

В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что слова западных политиков о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его словам, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.

Украина Йенс Столтенберг НАТО
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