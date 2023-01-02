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НАТО призвало Запад готовиться к длительному конфликту на Украине. Почему военному блоку выгоден такой сценарий

Илья Ашуров

Сюжет: 

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Политика
НАТО призвало Запад готовиться к длительному конфликту на Украине. Почему военному блоку выгоден такой сценарий
Фото: flickr/nato

В НАТО призвали западные страны готовиться к длительному конфликту на Украине. Почему военному блоку выгоден такой сценарий, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, НАТО — «инструмент», с помощью которого Соединенные Штаты оказывают влияние на Европу. Их основная цель в конфликте на Украине — нанести России поражение, после которого страна не сможет существенно влиять на происходящее в европейском регионе.

На Западе рассчитывают, что затягивание конфликта поспособствует большему ослаблению российской экономики. Более того, западные политики фактически признались, что «не успокоятся, пока экономика России не будет разрушена».

— США и их союзников не интересует будущее Украины, — говорит Подберезкин. — Их не интересуют жизни украинцев. Главное — поражение России, а все остальное — «побочные эффекты».

При этом, как полагает собеседник «ВМ», конфликт на Украине завершится уже в этом году. Исход противостояния решит способность каждой из сторон обеспечить свою армию достаточным количеством боеприпасов. У России с этим проблем нет.

В то же время запасы ВСУ истощены. Недавно об этом, в частности, писала газета Financial Times. По данным издания, Украина почти исчерпала свои боезапасы для систем ПВО С-300 и «Бук». В то же время Россия «по-прежнему обладает обширным арсеналом» крылатых ракет.

— Если у ВСУ что-то и осталось, насколько им этого хватит? — задается вопросом Подберезкин. — На мой взгляд, ресурса ВСУ хватит на два месяца, после чего последует капитуляция. Подчеркну, что мой прогноз радикально расходится с другими прогнозами.

Президент Владимир Путин объявил о проведении СВО 24 февраля 2022 года. Основные цели спецоперации — помощь Донбассу, а также денацификация и демилитаризация Украины.

«ВМ» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году.

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