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Президент Украины Владимир Зеленский открыто признал, что «некоторые» призывают его сесть за стол переговоров с Россией. Однако сам он не видит в переговорах смысла. Между тем такой диалог мог бы привести к завершению конфликта. «Вечерняя Москва» выяснила у политологов, почему Зеленскому не нужен мир, а также какие страны могли призывать его к переговорам.

Почему Киеву не нужны переговоры

Политолог Сергей Марков полагает, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит — решение о переговорах не в ее компетенции.

— Зеленский не способен принимать ключевые решения, в том числе и о переговорах с Кремлем. А его руководители — спецслужбы США и Великобритании — приказывают ему воевать с Россией. В этом и есть его главное предназначение, — подчеркнул собеседник «ВМ».

В то же время Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта, считает Марков. Однако в происходящих на территории его страны событиях он всего лишь «актер, играющий роль президента». При этом США и их партнеры используют Украину для ослабления России.

Похожего мнения придерживается и политолог Сергей Маркелов. Он уверен, что Украине как стране нужны мирные переговоры, но Зеленскому как политику, в голове которого сидят «западные партнеры», мир не нужен.

— Украинскому народу нужны переговоры, но Запад понимает, что Зеленского сейчас выводить на переговоры нельзя. Ему попросту не с чем на них прийти. Поэтому он и озвучивает мантры типа «не вижу предмета для разговора».

Каким странам нужна мирная инициатива

Опрошенные «ВМ» эксперты сошлись во мнении, что Зеленского просят о переговорах с Москвой страны, чье руководство осознает катастрофу, к которой может прийти мир из-за событий на Украине. Ведь на украинской земле идет прокси-война между двумя ядерными державами — Россией и США.

— Существует реальная угроза ядерной войны, — говорит Марков. — Все боятся катастрофы. Но думаю, что под «некоторыми» (странами, призывающими Зеленского к переговорам — прим. «ВМ»), прежде всего, стоит понимать Турцию, Китай, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию.

Среди европейских стран завершения конфликта, как полагает эксперт, больше всего хотят Австрия, Венгрия, Италия и Испания.

— Им нужен мир, потому что их экономика и социальная сфера страдают, — поясняет Марков.

В свою очередь политолог Маркелов считает, что больше всего прекращения боевых действий на Украине жаждет Евросоюз (ЕС), так как именно его страны несут самые большие финансовые потери из-за конфликта.

— С точки зрения здравого смысла для ЕС Украина — это черная дыра, которая ослабляет европейскую экономику, — заключил он.