Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что слышит призывы к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но не видит в них смысла.

— Некоторые предлагают сесть за стол переговоров с Путиным, но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное, — заявил он в интервью французскому каналу LCI в пятницу, 16 декабря.

Также украинский лидер скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Москвой.

— Я не думаю, что переговоры Макрона с Путиным принесут результаты, — отметил Зеленский.

Еще не наступило время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Такое мнение 16 декабря высказал советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

До этого Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине нужно обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность и прекратить боевые действия.