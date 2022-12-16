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Советник Байдена Салливан: Время для мирных переговоров по Украине еще не пришло

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник Байдена Салливан: Время для мирных переговоров по Украине еще не пришло
Фото: shutterstock

Еще не наступило время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Такое мнение в пятницу, 16 декабря, высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, США видят своей задачей обеспечить Киеву лучшую из возможных позиций для будущих переговоров с Москвой за счет продолжения военной помощи, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность и прекратить боевые действия.

Политолог Юрий Светов до этого рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.

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