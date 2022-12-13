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«Слова марионетки»: получит ли Зеленский помощь Запада после слов о трех шагах к миру

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Слова марионетки»: получит ли Зеленский помощь Запада после слов о трех шагах к миру
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран «Большой семерки» (G7) назвал три шага, которые «приблизят наступление мира». Первый — предоставить Киеву современное вооружение, второй — оказать поддержку для финансовой, энергетической и социальной стабильности, третий — выполнение «формулы мира» из 10 пунктов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, пойдет ли Запад на выполнение всех этих условий.

По словам эксперта, западные страны согласятся на часть этих условий. Однако некоторые страны Европы не спонсируют Украину деньгами и задумываются о цене помощи.

— Заявление Зеленского — это не слова главы суверенной страны. Это слова марионетки, — говорит Светов. — Эта марионетка говорит своим кукловодам, чтобы ей дали оружие, деньги и помогли выполнить заявленные ею же требования. И тогда «наступит счастье». Отсюда возникают сомнения. Польша, Прибалтика, Словакия, Чехия не дают деньги. Но они кричат, что Зеленского необходимо поддержать и выполнить все его требования. Они не дают почти ничего — пусть дают другие. Однако многие западные страны уже начали задумываться о цене такого мира.

Политолог подчеркнул, что Украина не может объяснить европейцам, почему они должны продолжать оказывать помощь. Тем не менее страны Евросоюза все еще готовы поддерживать нынешний киевский режим.

— Новый премьер-министр Италии Джорджи Мелони говорит, что существуют сложности, но страна обязана оказывать поддержку Украине. Также Германия об этом твердит. Одновременно с этим Зеленский им выдвигает ультиматумы. Но Зеленский не отвечает на вопрос: ради чего? Кроме громких фраз, что украинцы будут главной нацией мира в 2023 году. Это вызывает изумление, — сказал собеседник «ВМ».

Светов отметил, что Россия не поддержит эти требования. Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты ее цели.

— Россия не будет поддерживать эти шаги для наступления мира, — убежден политолог. — Это пожелания Зеленского, которые совершенно неадекватны ситуации. О чем можно говорить с человеком, который заявляет, что Россия к 24 декабря должна вывести войска с Украины. Он не понимает реальности, в которой находится.

Эксперт подытожил, что шаги, которые обозначит Зеленский, ни к чему не приведут:

— Это очередное сотрясение воздуха, которое мы слышим. Месяц назад закончилась встреча «Большой двадцатки». Он там озвучил эти десять требований. Их никто не обсуждал, и ничего не сделано в этом направлении. Он снова повторяет эти требования, теперь обращаясь к лидерам G7. Никто их выполнять не будет.

В Кремле уже заявили, что три шага «к миру» Зеленского на самом деле являются шагами к продолжению боевых действий.

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