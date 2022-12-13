Песков прокомментировал заявление Зеленского о трех шагах к миру

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Так называемые три шага к миру, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, на самом деле являются шагами к продолжению боевых действий. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 13 декабря.

— Украинской стороне необходимо принимать во внимание эти реалии, которые сложились за все это время. Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводили на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и украинский режим сегодняшний, — заявил официальный представитель Кремля.

Он уточнил, что к таким реалиям относится то, что в состав России вошли новые субъекты, которые появились в результате референдумов на этих территориях.

Песков подчеркнул, что без учета нового положения дел невозможно «какое-либо продвижение вперед», передает РИА Новости.

До этого Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран «Большой семерки» назвал «три шага», которые приблизят мир в стране. Он предложил продолжить «достигнутую солидарность» в поставках оружия и выполнить «формулу мира», которая была предложена Киевом ранее.