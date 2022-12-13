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Зеленский озвучил «три шага», которые ускорят наступление мира на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский озвучил «три шага», которые ускорят наступление мира на Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран «Большой семерки» назвал «три шага», которые, по его мнению, приблизят мир в стране. Он, в частности, предложил продолжить «достигнутую солидарность» в поставках вооружений и выполнить «формулу мира», которая была предложена Киевом ранее.

— Прошу соблюдать достигнутую солидарность. Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году — так же, как и в этом. Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — то, что ускорит наступление мира, — сказал украинский лидер.

Зеленский озвучил «три шага», которые, по его мнению, ускорят достижение мира: первое — предоставить Киеву современные танки, артиллерию, снаряды, более реактивную артиллерию и дальнобойные ракеты; второе — оказать поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в частности, обеспечить защиту украинской энергетики от ударов России.

Третий шаг — выполнение «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира», передает РИА Новости.

Украине придется очень тяжело в случае прекращения поддержки со стороны США. Об этом 12 декабря сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Именно поэтому, добавил он, Киев сейчас внимательно следит за настроениями в Вашингтоне.

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