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Столтенберг призвал создать долгосрочный план поддержки Украины

Егор Провоторов
В мире
Столтенберг призвал создать долгосрочный план поддержки Украины
Фото: flickr/nato

Западным государствам необходимо разработать долгосрочный план поддержки Украины, заявил в воскресенье, 1 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в интервью телеканалу BBC.

Глава военного блока отметил, что российские власти провели мобилизацию населения и пополнила ряды военнослужащих, что говорит о том, что Вооруженные силы РФ готовятся к новому наступлению на Украине.

Столтенберг уверен, что вооруженный конфликт решится мирными переговорами, однако, по его словам, условия мирного договора будут зависеть от соотношения сил двух конфликтующих сторон. По этой причине он призвал обеспечить необходимую для сопротивления военную поддержку Киеву, пишет «Российская газета».

Накануне генеральный секретарь НАТО заявил, что военная поддержка ВСУ со стороны Североатлантического альянса поможет оперативнее достичь мира между Россией и Украиной. Он добавил, что Москва должна убедиться в невозможности достижения ее целей на Украине. Такое развитие событий может приблизить мирные переговоры, считает Столтенберг.

Украина Йенс Столтенберг НАТО
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