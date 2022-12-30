Столтенберг обозначил кратчайший путь к миру на Украине

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Военная поддержка ВСУ со стороны Североатлантического альянса (НАТО) поможет оперативнее достичь мира между Россией и Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

— Как бы парадоксально это ни звучало, но военная поддержка Украины — кратчайший путь к миру, — сказал он.

Генсек альянса добавил, что Россия должна убедиться в невозможности достижения ее целей на Украине. Такое развитие событий может приблизить мирные переговоры, считает Столтенберг.

Он также намекнул, что считает законными атаки ВСУ на военные объекты в России, заявив о праве каждой страны на самозащиту, передает агентство dрa.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, ЗРК Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.