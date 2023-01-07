В ООН прокомментировали решение ФРГ, США и Франции передать Украине БМП

Фото: МИД РФ

Целью ООН является завершение конфликта на Украине. Об этом сообщил в пятницу, 6 января, представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, как в ООН оценивают решение ФРГ, Соединенных Штатов и Франции передать украинским властям БМП.

— Нас уже много раз спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть — это завершение данного конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом, — заявил он.

Германия планирует поставить Украине дополнительную батарею американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 5 января сообщил кабинет министров ФРГ. Заявление было сделано по итогам телефонного разговора немецкого канцлера Олафа Шольца и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

До этого в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки Штаты планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.