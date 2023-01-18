Шольц объяснил, почему Германия не поставляет Украине танки Leopard 2

Фото: bundeskanzler.de

Североатлантический альянс (НАТО) хочет избежать прямого столкновения с Россией, поэтому Германия не спешит передавать ВСУ танки Leopard 2. Об этом в среду, 18 января, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Несмотря на это, он напомнил, что Германия находится среди лидеров по объему оказания поддержки Украине. При этом канцлер подчеркнул, что его страна и дальше будет оказывать разностороннюю помощь.

— Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать, — сказал политик.

Он добавил, что Германия пытается избежать перерастания конфликта в противостояние между Россией и НАТО, сообщает РИА Новости.

Однако канцлер подчеркнул, что Берлин не намерен совершать односторонние шаги — все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности, с Вашингтоном. По мнению Шольца, Белый дом играет важную роль в отстаивании суверенитета и независимости Украины.

До этого Белый дом заявил, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона.