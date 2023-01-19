США готовы помочь Украине ударить по Крыму. Что это означает и какое оружие получат ВСУ

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Соединенные Штаты собираются помочь Украине нанести удар по Крыму. Позиция американцев в вопросе поставок наступательного оружия смягчилась. Какое вооружение могут получить ВСУ для атаки на российский полуостров и какой стратегии теперь придерживаются Штаты — в материале «Вечерней Москвы».

Новая позиция США

США готовы поставить Украине наступательное оружие, с помощью которого станут возможны атаки на российскую территорию. Речь прежде всего идет о Крыме.

По данным газеты News York Times (NYT), в администрации президента Джо Байдена полагают, что успешные удары по полуострову усилят будущую переговорную позицию киевского режима. При этом риск эскалации конфликта американцев уже не волнует.

— Белый дом считает, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах, — пишет NYT.

Между тем с момента начала СВО администрация Байдена всякий раз подчеркивала, что США не будут отправлять на Украину вооружение для ударов по территории России. В декабре издание Wall Street Journal даже сообщало, что американцы тайно снижают характеристики поставляемых на Украину установок HIMARS, чтобы предотвратить саму возможность таких ударов.

Но сейчас, как отмечает NYT, позиция Штатов в этом вопросе «начинает смягчаться».

Какое оружие могут получить ВСУ

Пока что четкой информации о наступательном оружии, которое Штаты могут передать ВСУ нет. NYT пишет, что в Белом доме говорят о новых поставках ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS (вероятно, повышенной дальности — прим. «ВМ») и боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

Что касается «хаймерсов», то эти системы уже есть на Украине. По официальной версии американских властей, сейчас поставляются ракеты GMLRS, которые могут поражать цели на дальности до 80 километров. Киев такая дальность не устраивает — главком ВСУ Валерий Залужный признался в этом еще в декабре.

К «хаймерсам» есть и другие ракеты — ATACMS. Их дальность превышает 300 километров. Летом прошлого года США заявили, что не будут передавать их Украине, чтобы «не допустить развития событий, которые могут привести к третьей мировой войне».

БМП Bradley — более простой вид вооружения. По данным из открытых источников, эти машины используются для разведки и перевозки пехоты. Они оснащены 25-миллимитровой пушкой, а также противотанковыми ракетами.

— Украина может использовать Bradley для переброски войск по основным дорогам, таким как М14, соединяющая Херсон, Мелитополь и Мариуполь, — говорит старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, в последнее время ведутся активные разговоры о поставке танков Abrams. Однако в Пентагоне 19 января заявили о неготовности США передать их Украине.

Означает ли это, что США поменяли тактику

В России уже ответили на угрозы возможных ударов по Крыму. Посол в США Анатолий Антонов наиболее емко высказался на этот счет.

— Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас, — сказал Антонов.

При этом о каком-либо изменении стратегии на Украине говорить не приходится. Штаты по-прежнему надеются, что Киеву удастся нанести России поражение.

— США применяют стратегию «лягушка в кипятке», — отмечает в беседе с «ВМ» политолог Сергей Марков. — Они постепенно наращивают дальнобойность поставляемых ракетных систем и одновременно с этим смотрят на реакцию со стороны России.

По мнению собеседника «ВМ», Белый дом полагает, что российские власти находятся «в невротическом состоянии из-за поражений». При этом они убеждены, что Россия не будет применять тактическое ядерное оружие.

— Поскольку реакции со стороны России никакой нет, то они продолжают наращивать поставки оружия. И так будет и дальше, — заключил Марков.