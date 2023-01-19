В Пентагоне заявили о неготовности США поставлять танки Abrams Украине

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На данный момент Пентагон не готов предоставить Украине боевые танки Abrams, время для реализации решения еще не пришло. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

— Я просто не думаю, что уже пришло время, — сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что данные боевые машины представляют собой сложное оборудование. Их поставка и обслуживание крайне дорогостоящие, а украинские солдаты могут столкнуться с рядом трудностей в процессе обучения управления ими, передают «Известия».

5 января Белый дом сообщил, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley. Помимо этого, Вашингтон намерен направить специалистов, которые займутся обучением украинских войск использованию выделенных вооружений.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «ВМ», какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона. По словам специалиста, боезапас Украины сейчас на грани истощения, а многие иностранные комплексы приходится переоборудовать под украинскую армию.