«Мы его уничтожим»: Антонов ответил на угрозы применить западное оружие для ударов по Крыму

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Россия не оставит без ответа удары по своим территориям, включая Крым. Об этом в четверг, 19 января, заявил посол в США Анатолий Антонов.

— Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас, — подчеркнул он.

По словам дипломата, поставки западного оружия Киеву приведут только к большому количеству жертв среди мирных жителей. Кроме того, конфликт усилится, если ВСУ применят американское оружие для ударов по Крыму, так как РФ непременно отреагирует на это.

Антонов также призвал прислушаться к заявлению президента Владимира Путина о том, что победить Россию невозможно, передает РИА Новости.

Издание The New York Times со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц сообщило, что президент США Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений с властями Украины стал признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по Крыму.

Недавно США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить ВСУ, насколько оно опасно и чем ответит Россия, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.