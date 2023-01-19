NYT: США собираются помочь Украине нанести удар по Крыму

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений с властями Украины стал признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по Крыму. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц.

Они рассказали, что лидер Америки может пойти на этот шаг, даже если эти действия увеличат риск эскалации конфликта.

— Уверенность в позиции возникла, когда администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать РФ, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на будущих переговорах, — сказано в статье.

По словам источников, опасения, что Москва может применить тактическое ядерное оружие, снизились, хотя риск этого сохраняется.

— В настоящее время администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров, — сказано в публикации.

Крым и Донбасс были и будут частью Украины, а не России. Об этом 18 января заявил президент Сербии Александр Вучич.