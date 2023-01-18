Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вучич заявил, что Крым и Донбасс всегда будут частью Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Вучич заявил, что Крым и Донбасс всегда будут частью Украины
Фото: shutterstock

Крым и Донбасс были и будут частью Украины, а не России. Об этом в среду, 18 января, заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Для нас Крым — это Украина. Донбасс — это Украина, и так будет всегда, — сказал он в интервью Bloomberg.

Вучич отметил, что Сербия с самого начала не могла поддерживать начатую Россией специальную операцию на Украине.

До этого Вучич заявил, что мир на территории Украины не может быть достигнут в скором времени. По его мнению, мир может быть достигнут только, когда станет ясно, что одна из сторон конфликта проигрывает и ей придется смириться с этим.

В октябре 2022 года страны Запада призвали Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России, усилив при этом давление через перспективу евроинтеграции.

Так, недавно Сербия подписала резолюцию ООН, которая осуждает РФ за проведение референдумов о вхождении в состав страны новых регионов. Кроме того, заметно сменилась риторика сербских политиков.

Украина Крым Александр Вучич Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте