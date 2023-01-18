Вучич заявил, что Крым и Донбасс всегда будут частью Украины

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Крым и Донбасс были и будут частью Украины, а не России. Об этом в среду, 18 января, заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Для нас Крым — это Украина. Донбасс — это Украина, и так будет всегда, — сказал он в интервью Bloomberg.

Вучич отметил, что Сербия с самого начала не могла поддерживать начатую Россией специальную операцию на Украине.

До этого Вучич заявил, что мир на территории Украины не может быть достигнут в скором времени. По его мнению, мир может быть достигнут только, когда станет ясно, что одна из сторон конфликта проигрывает и ей придется смириться с этим.

В октябре 2022 года страны Запада призвали Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России, усилив при этом давление через перспективу евроинтеграции.

Так, недавно Сербия подписала резолюцию ООН, которая осуждает РФ за проведение референдумов о вхождении в состав страны новых регионов. Кроме того, заметно сменилась риторика сербских политиков.