Президент Сербии уверен, что мира на Украине не будет еще долго

Фото: МИД РФ

Мир на территории Украины не может быть достигнут в скором времени. Таким мнением в пятницу, 30 декабря, поделился президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала Prava.

По словам сербского лидера, мир может быть достигнут только когда ясно, что одна из сторон конфликта проигрывает и ей придется смириться с этим. Пару месяцев назад, заметил Вучич, было очевидно, что Запад находился в «победительской эйфории», поскольку думал, что «легко сломает Россию», равно как и Москва была в таком же состоянии полгода назад.

— Сейчас все стоит в некой патовой позиции, в которой минимальная инициатива на стороне Российской Федерации, но это нелегко оценить на долгое время, особенно учитывая, что западная экономика несравнимо сильнее, чем российская, — заметил Александр Вучич.

При этом по словам президента Сербии Россия сейчас воюет лучше, чем в начале конфликта. Он заметил, что Москва «извлекла урок» из прошлых ошибок, пишет ТАСС.

Сербский лидер добавил, что отсутствие прогнозов по ситуации на Украине сулит «плохие новости» для его страны, поскольку на фоне этого на Белград будут оказывать все большее давление, чтобы «выхватить из рук Москвы прецедент Косова».

В конце ноября Александр Вучич заявил, что российские войска стали действовать более эффективно в рамках специальной военной операции на Украине.